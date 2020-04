Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto in finalissima. Lacrime per Fede: "Quando uscirai non potremo vederci"

Francesco Fredella 02 aprile 2020 a

a

a

Buone notizie anche per lei. Ce la fa Paola Di Benedetto, che entra alla finalissima al Grande Fratello Vip. La fidanzata di Federico Rossi, che ha mantenuto un alto livello nella casa, corona il suo sogno: la finale dell’8 aprile. Paola vince su Licia Nunez, che lascia il gioco.

"Chiusa in bagno mentre vomitava". La scoperta che sconvolge il Gf Vip: gli ultimi drammatici giorni di Adriana Volpe

Poi arriva il messaggio di Federico: "È stata dura, ma mi sono aggrappato al pensiero di quando ci saremmo ricongiunti. Mi sei stata al fianco quando nessun altro lo avrebbe fatto e avrai sempre un posto nel mio cuore. Dopo questa esperienza non ci sarà nulla che potrà tenerci separati per così tanto tempo. Mi spiace solo che ritroverai il mondo diverso da come lo hai lasciato e che non riusciremo a vederci. Ti amo tanto". Paola, alla prima puntata, aveva detto: "Niente gossip". Così è stato. "L'ho tenuto d'occhio per questo periodo", scherza Alfonso Signorini.