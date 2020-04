Grande Fratello Vip, Antonio Zequila contro Antonella Elia: il giochino del televoto svelato in diretta

Francesco Fredella 02 aprile 2020 a

La Elia perde il pelo, ma non il vizio. Litiga, litiga e ancora litiga. Pure in semifinale. Stavolta la scenata si consuma con Zequila. “Vedo la Elia commossa, perché è convinta che Patrick vincerà. Si è data anche la mano con Sossio, come se avessero vinto alla lotteria”, dice Er Mutanda. Ed ecco la replica di fuoco: “Ma cosa vuoi? Sei geloso? Avresti voluto la mia devozione, il mio amore? Se ti fossi comportato diversamente avresti avuto la mia amicizia”.

Antonio sottolinea tutti gli atteggiamenti spigolosi della Elia, che litiga da settimane con tutti. Lei risponde alle accuse a tono: "Tu sei il nulla". Toni pesanti. Zequila sta in silenzio.