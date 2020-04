La prova del cuoco, chiusura definitiva? Dagospia: ecco che fine farà Elisa Isoardi

02 aprile 2020 a

a

a

La Prova del Cuoco vicino alla chiusura definitiva. La soffiata arriva da Dagospia, che parla di bassi livelli di share dopo il cambio di timone: prima Antonella Clerici, ora Elisa Isoardi. "La Prova del Cuoco verso la cancellazione? A Viale Mazzini gira voce che la storica trasmissione, dopo vent’anni, non dovrebbe più andare in onda su Rai Uno: al momento non figura nei palinsesti provvisori della prossima stagione”, scrive il sito di Roberto D'Agostino che aggiunge anche indiscrezioni sul futuro delle due conduttrici: “La prima verrebbe ricollocata in una fascia diversa, per Oggi (settimanale, ndr), la seconda potrebbe condurre un cooking show su Rai Uno con Anna Moroni e Lorenzo Biagiarelli. Andrà in onda al posto de La Prova del Cuoco?", si chiede Dago.

Pomeriggio 5, il presidente dei veterinari: "Come disinfettare le zampe", polemiche smontate

A rivolere a tutti i costi la Clerici è anche il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta: “Una bestemmia che Antonella Clerici non sia su Rai 1 da un anno”. Lei, per Coletta, è "un personaggio fondamentale, da valorizzare e su cui puntare sempre per questa azienda. Vorrei con lei costruire nel mantenimento del suo codice, di leggerezza e profondità, un suo ritorno meno prevedibile. Mi piacerebbe perché Antonella è una donna sorprendente, che sa mettersi in gioco".