Amici, Gaia Gozzi vince la finalissima, Javier miglior ballerino. Pioggia di soldi: quanto portano a casa

Ha vinto Gaia Gozzi, ma la finalissima di Amici 19 ha riservato premi e soldi per molti allievi di Maria De Filippi. La giovane cantante ha conquistato telespettatori e giuria, ma non resta a mani vuote nemmeno Javier Rojas, giudicato miglior ballerino di questa edizione.

Il gossip sentimentale che lo ha visto protagonista in queste ultime settimane, tra ex fidanzate, "corna", flirt e corteggiamenti piuttosto grossolani, passano così in secondo piano rispetto ai riconoscimenti, anche economici. Javier si porta a casa i 50mila euro del premier, oltre ad altri 50mila come premio della sala-stampa, mentre la vincitrice assoluta incassa i 150mila euro del prmio premio e i 20mila del premio Tim Music. Per i 4 finalisti, un bonus di 7mila euro dallo sponsor Marlù. Un buon inizio di carriera.