Grande Fratello Vip, terrificante caduta per Antonella Elia: il gavettone finisce in mezza tragedia, regia costretta alla censura

06 aprile 2020 a

Un momento di paura al Grande Fratello Vip per Antonella Elia. Un gavettone finito male nella casa del reality di Canale 5: una clamorosa scivolata e una fortissima botta alla testa. Tutta "colpa" di Sossio Aruta, che ha rovesciato un secchio d'acqua, per poi correre in piscina a riempirlo nuovamente. Appena Antonella lo ha capito, è corsa in casa, cercando di "mettersi al sicuro". Ma Aruta la ha rincorsa e, all'altezza della cucina, ha scagliato il gavettone. Sossio e Antonella sono poi scivolati: lui si è rialzato quasi subito, mentre lei ha battuto la testa ed è rimasta a terra dolorante, così come si vede nel video qui sotto (la regia è stata costretta a cambiare immediatamente inquadratura, passando dalla cucina alle camere da letto). Si è poi appreso che Antonella Elia è stata accompagnata in magazzino, dove è stata visitata da un medico. Per fortuna non è stata costretta a lasciare la casa per ulteriori esami di accertamento, anche se verrà comunque tenuta sotto controllo.

