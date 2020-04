Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa e Clizia contro Patrick e Denver: "Non hanno le p***". Come le chiamava di nascosto

07 aprile 2020 a

Ha scoperto cose spiacevoli Fernanda Lessa, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La modella, partecipando a una diretta Instagram congiunta con Clizia Incorvaia, altra ex concorrente, si è sfogata denunciando la doppia faccia di Andrea Denver e Patrick Pugliese, al televoto con Antonella Elia per entrare nella finalissima.

"Serpente a sonagli, con la Elia...". Zequila contro Patrick, fuoco in diretta al GF Vip

La Lessa si è sentita presa in giro di Patrick, che avrebbe coniato dei soprannomi poco simpatici insieme a Denver: "Fanta" per Paola Di Benedetto, "Sprite" per Antonio Zequila o la stessa Fernanda e "Sushi" per la Incorvaia. "Guarda io voterei da fare andare in finale la Elia. Denver e Patrick stanno facendo pettegolezzi. Non hanno neanche le pa***e. La Elia è una pazza scatenata, ma almeno quando si inc***a dice il nome, non si nasconde". E Denver? "Secondo me è rimasto con l’immagine di cagnolino di Rita Rusic".

