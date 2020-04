Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la paura di perdere la faccia: "Io, con il programma più cazzaro..."

07 aprile 2020 a

Il Grande Fratello Vip pronto a trovare la sua degna conclusione. La quarta edizione passerà alla storia della televisione per essere andata in onda durante l’epidemia da coronavirus. Quest’ultima ha sconvolto l’Italia e di conseguenza anche i palinsesti televisivi, ma il reality di Canale 5 ha resistito fino all’8 aprile. Alfonso Signorini ha condotto un’edizione complicata, non solo per l’emergenza sanitaria nazionale ma anche per i tanti casi controversi che si sono verificati durante il programma. Circolano già le prime voci che lo vorrebbero confermato al timone del GF Vip anche per la prossima edizione, ma intanto si gode la conclusione di questa. “È stata tosta - ha confessato all’Adnkronos - in un momento così drammatico io mi trovavo a dover andare in onda con il programma più ‘cazzaro’ di tutto il palinsesto televisivo. Una trasmissione così leggera in un momento così pesante con il rischio di perdere la mia faccia. Allora mi sono chiesto che fare e mi sono concentrato, cambiando registro e modo di condurre”.

