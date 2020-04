Grande Fratello Vip, Andrea Denver e l'attesa di Sara Soldati: "Lo aspetto, tanto non può vedere la fidanzata"

08 aprile 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip avrà un vincitore tra la notte di mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. Uno dei favoriti è Andrea Denver, che è anche al centro di diversi gossip. Uno riguarda Sara Soldati, eliminata solo recentemente: tra i due modelli si è creata una certa sintonia all’interno della casa, ma il ragazzo è sempre stato frenato perché ha la fidanzata che l’aspetta in America. Eppure la Soldati è convinta che il discorso non sia chiuso: “Perché Andrea non è caduto tra le mie braccia? Perché è fidanzato e sentiva il peso delle telecamere”. La modella è pronta a rivedere Denver dopo il GF Vip: “Più volte mi ha detto che, una volta usciti, avremo sicuramente modo di conoscerci meglio. La fidanzata? Tanto non può vederla. Battute a parte, non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia speciale”.

Il "mistero" degli applausi in studio: la clamorosa mossa di Signorini per l'ultima puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.