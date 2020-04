Bianca Guaccero, la conduttrice accusata in diretta di trattare male un comico. Lei si stufa: "Basta"

08 aprile 2020 a

A Pronto Detto Fatto, piovono critiche su Bianca Guaccero e lei in diretta Instagram deve così chiarire il suo rapporto con il comico Giampaolo Gambi. All’ennesimo follower che, durante la diretta Instagram di Pronto Detto Fatto, le ha fatto notare di essere aggressiva nei confronti di Giampaolo Gambi, ha reagito in questo modo: “Basta! Io e Giampaolo ci trattiamo male per giocare. Non lo faccio per davvero!”.

A chiarire il tutto anche Gambi: “A me piace”. "Trattatelo male anche voi! Hashtag #trattiamomaleGiampaolo… Non è vero, ovviamente”", ha scherzato ancora la Guaccero. Lo scrive Gossip e tv che racconta da tempo le vicissitudini che hanno portato il programma di Rai Due a spostarsi dalla tv al social Instagram causa coronavirus

