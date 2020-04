Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro e l'incubo coronavirus. Vede il papà Massimo a distanza e chiede: "Ma fuori è davvero così?"

09 aprile 2020 a

"Ma è veramente così là fuori?". Paolo Ciavarro, secondo classificato al Grande Fratello Vip, prima del televoto (vinto) contro Aristide Malnati incontra papà Massimo Ciavarro. "So che avresti preferito Clizia al posto mio", ironizza l'attore riferendosi a Clizia Incorvaia, ex inquilina (uscita per squalifica) con cui è nata una storia. "No, non avrei voluto che ci fosse Clizia al tuo posto", risponde il figlio.

La gioia è tanta, così come la delusione per non potersi abbracciare né avvicinare per motivi di sicurezza e l'apprensione per cosa lo aspetta fuori dalla casa: "Ma è davvero così fuori?", chiede Paolo, e Massimo conferma. Resta un incontro ad alto tasso di emozioni, con il papà che elogia il figlio ricordando un loro aneddoto, una vacanza insieme: "Ti ho detto ti amo, dovremmo dircelo più spesso".





