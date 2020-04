Grande Fratello Vip, brutale crisi di nervi per Antonella Elia in studio: "Fai pena, mi alzo e ti strappo i...". Prego?

09 aprile 2020 a

Alla finalissima del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 mercoledì 8 aprile, Antonella Elia è stata eliminata al televoto contro Sossio Aruta. Finisce così la contestatissima parabola della bionda, al centro di molteplici litigi dentro la casa (è stata eliminata con il 46% di voti, ovvero Sossio la ha staccata di otto punti). Ma Antonella Elia ha continuato a litigare e a dare spettacolo anche fuori dalla casa, in studio da Alfonso Signorini, dove ha ritrovato una delle sue acerrime nemiche, Licia Nunez. Dopo che Antonio si era detto felice del fatto che la Elia fosse uscita, quest'ultima ha preferito non replicargli ma scagliarsi per l'ennesima volta contro la Nunez: "Mi fai pena". E Licia: "Io provo compassione". Dunque ennesima crisi di nervi per la Elia: "Mi alzo e ti strappo i capelli", scandisce nel microfono. A completare il quadro, il commento di Rita Rusic, in collegamento, altra che con la Elia ha avuto - eufemismo - un rapporto complesso: "Non poteva vincere". Amen.

