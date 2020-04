Detto Fatto cancellato, voci in Rai su Bianca Guaccero: mistero (e un'offerta rifiutata?)

09 aprile 2020 a

Detto Fatto è stato cancellato e da settembre non farà più parte del palinsesto di Rai2. La decisione era già stata presa dal vecchio direttore, Carlo Freccero, ed è stata confermata dal nuovo, Ludovico Di Meo: lo scrive il settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 9 aprile. Questo però non sarà un addio per Bianca Guaccero, che pure nei mesi scorsi aveva rifiutato altre proposte lavorative, compresa una molto allettante da parte di Sky. La Guaccero è molto apprezzata dai vertici Rai e dovrebbe restare a disposizione dell’azienda per un nuovo progetto televisivo, sul quale però al momento le bocche sono cucite.

