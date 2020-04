Grande Fratello Vip. Adrian Volpe gela Denver in diretta durante la finale: "La foto del calendario? Sì, ma..."

09 aprile 2020 a

Faccia a faccia piuttosto imbarazzante tra Andrea Denver e Adriana Volpe nella finalissima del Grande Fratello Vip. Eliminato al televoto, ìl modello è tornato in studio e Alfonso Signorini gli ha cucinato il più classico dei piatti forti: l'incontro a distanza con la showgirl a cui è legato da tenerissima amicizia. Già nella casa, Denver aveva ammesso che se avesse dovuto scegliere con chi passare la quarantena tra Sara Soldati, inquilina sua spasimante, e Adriana, avrebbe scelto quest'ultima. Più chiaro di così...

La Volpe, però, in collegamento, schiva tutte le avances di Denver, lasciandolo decisamente avvilito e spegnendogli via via il sorriso esaltato che aveva dipinto in volto una volta vistala in video. "Se tu vedessi in questo momento con che occhi ti guarda Andrea, ha proprio gli occhi della triglia, de mercato del pesce fresco...", prova a scaldare la situazione Signorini. "Non sono gli occhi da triglia, ma di una persona educata e molto gentile che si è distinta all'interno della casa". Denver non fa nulla però per trattenere l'affetto e la accoglie così: "Sei bellissima come sempre!". Signorini coglie l'attimo e mostra il video del famoso bacio del modello alla foto del calendario che lo vedeva ritratto con la Volpe. Ci sarebbe da arrossire, e Adriana (che è sposata, anche se qualcuno parla di crisi sentimentale) si dimostra campionessa di dribbling: "Sì ma perché non parliamo della foto di luglio, che è bellissima? Lì ci siamo io e Fernanda Lessa...". Tanti saluti a Denver.

