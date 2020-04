Grande Fratello Vip, Licia Nunez contro Sossio Aruta: "Gay e lesbiche con me? Lo stesso mondo di Signorini"

09 aprile 2020 a

"L'esercito dei gay e delle lesbiche". La sera della finale del Grande Fratello Vip è segnata anche dalla polemica tra Sossio Aruta e Licia Nunez, che coinvolge anche Alfonso Signorini, evidentemente insofferente. Durante il reality, l'ex calciatore e tronista di Uomini e donne si era sfogato con le altre inquiline, tra cui Antonella Elia, sostenendo che dietro la Nunez (lesbica dichiarata, per la cronaca) ci fosse "un esercito di persone che noi non abbiamo. C'è un perché...".

"Ho una curiosità - glielo rinfaccia la Nunez in studio -. Ma cosa intendevi quando parlavi di me, dicendo che potevo andare in finale soltanto grazie al mondo che c'è dietro di me. Ma quale mondo? Il mio mondo? Quello dei gay e delle lesbiche e dei bisex? Perché è lo stesso mondo al quale appartiene anche Alfonso Signorini, la persona che ti ha scelto, non so con quale criterio". "Quello è il mio mondo - ha proseguito -. Sempre quel mondo, prima delle tue esternazioni, ti ha anche votato. Adesso verso di te c'è solo indifferenza. Respiriamo la stessa aria e mangiamo lo stesso cibo. Hai capito?". Sossio si è difeso: "Intendevo che un giorno è arrivato un aereo per te, con scritto l’esercito di Licia. Se io avessi offeso qualcuno, credo che io qui non ci sarei. Non ho accusato nessuno. Se i miei figli fossero gay io li proteggerei dai bulli e dagli ignoranti".

E Signorini? Il padrone di casa, stizzito, non ha preso le difese della Nunez, anzi: "Devo intervenire io. Licia, devo dirti che se Sossio mi avesse detto che avrei vinto facile perché dietro c’è il mio esercito, alludendo a quello dei gay, io non mi farei problemi. Se i gay mi sostengono io ne sono ben contento. Non capisco dove stia l’offesa. Fattene un orgoglio se le lesbiche ti sostengono".

