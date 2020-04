Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto su Federico Rossi: "Matrimonio?", indiscrezioni dopo la vittoria

10 aprile 2020 a

Paola Di Benedetto si gode i primi giorni da vincitrice del Grande Fratello Vip. Questa quarta edizione verrà ricordata a lungo non solo per il trionfo dell’ex Madre Natura, ma anche per l’emergenza coronavirus che ha stravolto completamente l’Italia e di conseguenza anche il programma. Alfonso Signorini è stato bravo a condurlo in porto, ora sui social c’è grande fermento per i Vip tornati alla vita di tutti i giorni, o meglio di quarantena. “È stato uno choc rientrare nel mondo vero - ha confidato Paola Di Benedetto - prima di arrivare in studio ho visto tutte queste persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film”. La vincitrice del GF Vip si è poi mostrata invidio con il fidanzato, Federico Rossi: i due non si sono ancora visti, lei è a Vicenza e lui a Modena, entrambi con le rispettive famiglie. Molti spettatori hanno domandato se Paola e Federico avessero già parlato di un possibile matrimonio: è stata la Di Benedetto a frenare subito l’entusiasmo. “Con calma ragazzi”, ha affermato la fresca vincitrice del reality di Canale 5.

