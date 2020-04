Grande Fratello Vip, drammatica rivelazione di Paola Di Benedetto: "Adriana Volpe mi ha salvata". Quando nella casa...

12 aprile 2020 a

Nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini qualche giorno fa, si è creato un grande legame: quello tra la vincitrice Paola Di Benedetto e Adriana Volpe. E la Di Benedetto si è spesa su questa amicizia, parlandone nel corso di una diretta Instagram, in cui ha detto: "Non si può stare male con Adriana, è come stare in una botte di ferro. Tu per me lì dentro sei stata l’aria. Se non ci fossi stata tu… Non lo so. Mi hai salvata in tantissimi momenti. E io te ne sarò grata sempre". Insomma, un vero e proprio, sentitissimo, ringraziamento. E ancora, la Di Benedetto ha aggiunto, sempre rierendosi ad Adriana Volpe: "Poi lo sai cosa penso di te. Ti stimo come mamma, per la grande carriera che hai. Sei in esempio da seguire. E ti voglio tanto bene", ha concluso. Insomma, un'amicizia che sembra davvero destinata a durare.

