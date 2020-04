Mediaset, la voce che terremota i piani alti: "A chi sta per soffiare il posto Adriana Volpe"

Francesco Fredella 10 aprile 2020 a

Da Mattino5 weekend, il programma che dovrebbe vederla in onda con Michele Cucuzza, alla conduzione del Grande Fratello vip. Adriana Volpe alza il tiro. Nel momento di massima popolarità, in cui il suo indice di gradimento è alle stelle, fa una diretta Instagram. Quando le chiedono: “Ti piacerebbe condurre il Grande Fratello vip?” Risposta positiva. Ma sul nuovo format in cantiere a Mediaset lei non dice nulla. Bocche cucite. Si sa, come vi avviamo raccontato, che il buon Cucuzza è pronto a scendere in campo. Adriana, però, naviga a vista e ai follower risponde: “Non sappiamo cosa succederà domani”.

Ma quando le chiedono un parere sulla tv e sui programmi lei dice: “Non mi piacerebbe prendere il posto di qualcuno. Non vorrei fare le scarpe a nessuno”. Cala il gelo. Perché da giorni si parla dell’arrivo della Volpe a Cologno (quasi certamente con Cucuzza) al timone di Mattino5. Ma da settimane non c’è Federica Panicucci. Qualcosa sta accadendo negli studi del Biscione e non ce ne siamo accorti? Secondo i malevoli questa frase di Adriana potrebbe avere tutto il sapore dell’avvertimento alla conduttrice di Mattino5? Difficile, quasi impossibile, saperlo.

