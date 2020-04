Grande Fratello Vip, la furia Sossio Aruta: "Perché non ho vinto io", nel mirino Paola Di Benedetto

Francesco Fredella 13 aprile 2020 a

a

a

Parole di fuoco. Il Grande Fratello vip finisce con la vittoria di Paola Di Benedetto e non mancano le polemiche. Anche a distanza di quasi una settimana dai titoli di coda del reality di Alfonso Signorini. Adesso è Sossio Aruta, arrivato alla finalissima, a scagliarsi contro Paola Di Benedetto. Dalle colonne di Super Guida tv non si trattiene e va giù duro. “Credo che mi abbiano penalizzato due cose: la prima è che sono arrivato dopo (...), la seconda è che il Grande Fratello vip è seguita da ragazza e Paola è fidanzata con Federico Rossi, che è idolo dei giovani.

Mediaset, la voce che fa tremare i piani altissimi: "A chi sta per soffiare il posto Adriana Volpe". Ribaltone?

Poi Sossio, ex calciatore, passa all’attacco nei confronti di Ciavarro. “Non mi sento inferiore - dice. Non penso abbia fatto tanto per meritare il secondo posto. Ha fatto un percorso zitto, muto. Insomma, né carne e né pesce”. Parole dure contro il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro che si è distinto per la sua educazione. Un valore aggiunto in un’edizione del Grande Fratello dove non sono mancate parole grosse.

"Cosa le dicevi sempre". Adriana Volpe in crisi con il marito? Il post di Roberto per il papà morto: un indizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.