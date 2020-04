Grande Fratello Vip, tra Zequila e Patrick finisce in disgrazia: "Palla di lardo, "Che razza di persona sei"

Francesco Fredella 13 aprile 2020 a

Tutti contro tutti. Adesso il gossip diventa rovente. A colpi di post su Instagram. Insomma, anche fuori dalla casa più spiata d’Italia, i concorrenti del Grande Fratello vip se ne dicono di tutti i colori. Stavolta è Antonio Zequila ad alzare un nuovo polverone. “Soldato ‘palla di lardo’, riprovaci, magari la quarta volta sarai più fortunato! Per aspera ad astra”, scrive Er Mutanda riferendosi a Patrick che ha partecipato più volte al Grande Fratello. Lo attacca senza mezzi termini. Poi rincara la dose difendendosi da solo prima che qualcuno possa prenderlo di mira: “Solo per coerenza, mentre mi guardo allo specchio, rispondo metaforicamente agli insulti altrui: è lecito contraccambiare con la stessa moneta. Chi offende, pecunia non olet”.

Ma anche Patrick, dalla sua casa romana, ne dice di tutti i colori contro Zequila rispondendo a tono alle accuse. “Io l’ho trovato arrogante, ho iniziato a prenderlo in giro dall’inizio alla fine - tuona Patrick. Mi sono intenerito e le cattiverie che diceva, per invidia e perché non molto intelligente, sono diventate tenere. Sì, poi c’è stato il periodo di tenerezza. Ma il suo ego è venuto fuori e si è rivelata una persona poco interessante. Stenderei un velo pietoso su Zequila, che abbiamo già visto nel faccia a faccia… quindi lo lasciamo nel dimenticatoio”.

E non finisce qui. Nemmeno dopo i titoli di coda del Grande Fratello vip vengono archiviate le polemiche tra Sossio e Zequila. Ancora un volta volano gli stracci. Er Mutanda, lo ricordiamo, non ha mai “digerito” l’arrivo di Sossio alla finalissima. “Se lui vince io lascio la tv”, aveva detto Zequila come provocazione. Vecchi rancori e una ruggine mai andata via tra i due ex vipponi del Grande Fratello. I fan del Grande Fratello vip sperano in una puntata speciale con un confronto -scontro. Ovviamente tramite skype.

