Adriano Celentano, ko su Canale 5: battuto da Montalbano. Ma Mediaset esulta per il risultato di Nicola Porro e Quarta Repubblica

Adriano Celentano contro il Commissario Montalbano. Una sfida tra titani. Rai 1 contro Canale 5. Entrambi in replica. Ma lo share, stavolta, “molleggia” per davvero e va giù. Vince Ra 1 la sfida della prima serata. Ancora una volta la fiction della Rete ammiraglia Rai vola e si conferma leader. Impossibile batterla. Almeno per adesso.

Su Rai 1 il commissario porta a casa un bel 21.8% di share con 6.118.000 spettatori. Va male per Canale 5: Rock Economy – Adriano Celentano Live raccoglie davanti al video 2.223.000 spettatori con l’8.5% di share. Un risultato basso in relazione alle aspettative. Eppure si tratta di un gioiello musicale di Celentano: un concerto show dall’Arena di Verona, ricco di canzoni (le più belle della musica italiana). Quel concerto emozionante, datato 2012, trasmesso anche in occasione degli 80 anni del “ragazzo della via Gluck”.

Stavolta Canale 5 non ce la fa. Si lecca le ferite in prima serata. Celentano fa un vero e proprio testa a tesa persino con Report su Rai3, che raggiunge l’8.6% e con Quarta Repubblica di Nicola Porro, in volata al 7% di share su Rete 4 (un risultato alto per la media di ascolto di Rete).

