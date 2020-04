Amici, un terremoto: Nicolai Gorodiskii insulta ancora Alessandra Celentano: "Non me ne fr****"

15 aprile 2020 a

a

a

No, Nicolai Gorodiskii non si è ancora dato un calmata. Il concorrente dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, è tornato ad attaccare Alessandra Celentano, protagonista del talent di Canale 5. Lo ha fatto sui social, dove dopo aver ringraziato i suoi fan per una serie di messaggi che aveva ricevuto, Nicolai torna a brandire l'ascia di guerra. Prima ha spiegato di non ballare per essere perfetto o per piacere alle persone, aggiungendo "come la Celentano". Nel dettaglio, ha affermato: "Infatti non è che sono irrispettoso ma proprio non me ne fr*** di quello che dice lei, non è come quando un insegnante ti aiuta a crescere artisticamente come tutti gli insegnanti che ho avuto per fortuna. Io – ha poi aggiunto ricordando i suoi professori – non sarei quello che sono adesso senza tutti i miei Maestri che adoro e a cui voglio bene con tutto il cuore, e sono grato e non ho mai pagato una lira perché i miei non avevano soldi… Ma gente che ti butta me…a non lo accetto)", ha concluso un Nicolai Gorodiskii sempre più scatenato e incontenibile.

”Non avevo possibilità”: Nicolai, la confessione dopo la finale di Amici

Nicolai e Javier si conoscevano già. il sospetto su Amici: la rivalità era una montatura?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.