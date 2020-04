Domenica In, Mara Venier e la gaffe con Iginio Massari: "Non sapevo chi fosse". La reazione del pasticciere

20 aprile 2020 a

“Sono la regina delle gaffe”. Lo ha dichiarato Mara Venier a Domenica In con la solita ironia per commentare la situazione particolare verificatasi con Iginio Massari. Quest’ultimo è stato ospitato ieri, domenica 19 aprile, per riparare alla mancanza della conduttrice veneta, che aveva ammesso di non conoscere il famoso pasticciere. Massari ha risposto con grande eleganza e con un gesto che ha spiazzato la Venier, che nel camerino ha trovato un regalo “dolce” con tanto di bigliettino. “Ne ho combinata un’altra delle mie - ha ammesso Mara in diretta - per fortuna lui non si è arrabbiato e mi ha fatto trovare in camerino un regalo buonissimo con un biglietto affettuoso. Ho già mangiato mezza scatola”.

