Le Iene, scoppia il caso mascherine: "A fornirle l'azienda dove lavora la moglie di Pierpaolo Sileri, conflitto di interessi?"

Le Iene mettono in difficoltà il governo. Nel servizio in onda stasera, martedì 21 aprile su Italia 1, Filippo Roma e Marco Occhipinti si occupano di forniture di mascherine per la ventilazione a vari ospedali pubblici. Non solo, perché il tema principale - come si legge nel sito del programma tv - è il ruolo della moglie del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. "Presìdi fondamentali per aiutare a respirare i pazienti che non riescono a farlo autonomamente, prima del ricovero in terapia intensiva - spiegano -. Alcune ditte vendono mascherine che secondo la scheda tecnica di chi le produce sarebbero solo disinfettabili, come sterilizzabili, cioè zero batteri. Nonostante questo, sono comunque sicure? Inoltre è possibile che riguardo alla vendita di queste mascherine possa nascere un conflitto di interessi che coinvolga la moglie del viceministro Sileri?".

Le Iene avrebbero infatti scoperto che la donna lavora come agente rappresentante in un’azienda che ha fornito queste mascherine al Policlinico Umberto I di Roma, con un appalto confermato appena dieci giorni dopo che Sileri era stato nominato viceministro. "Sarebbe grave ma mia moglie non fa la rappresentante - ha replicato Sileri in uno stralcio del servizio - è una tecnica, è un’amministrativa, fa un lavoro da segretaria". Ma Filippo Roma sembra avere a disposizione documenti a dir poco scottanti.

