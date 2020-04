Pomeriggio 5, Barbara d'Urso incredula, Eleonora Giorgi fugge dal collegamento: "Che succede? Sei scappata dalla stanza"

21 aprile 2020 a

Piccolo disguido in diretta a Pomeriggio 5: Eleonora Giorgi costretta a fuggire dal collegamento con Barbara d'Urso. La mamma di Paolo Ciavarro, chiamata a commentare la relazione tra il figlio e Clizia Incorvaia, ha riferito: "Lei mi piace molto, mi è stata vicino in questo periodo". Ma niente di più, perché qualcosa nel frattempo è accaduto. Eleonora Giorgi ha infatti lasciato la stanza in fretta e furia ed è andata a chiamare il figlio Paolo, lasciando la D'Urso incredula: "Eleonora che succede? Sei scappata dalla stanza..." ha iniziato a chiedere la conduttrice senza ottenere risposta, perché l'attrice non sentendo ha continuato a parlare con il figlio: "Mi è apparso il tg, mi rimetti Barbara, la vorrei salutare". Insomma, giusto un imprevisto tecnico.

