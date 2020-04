Gemma Galgani, anticipazioni dal Trono Over: "Sconcertata" da Cuore di Poeta, il messaggio (spinto) sulla "notte d'amore". Poi sale sul tavolo

22 aprile 2020 a

a

a

"Una notte d'amore". Gemma Galgani perde il controllo nella nuova puntata di Uomini e donne. Le indiscrezioni dal Trono Over, ripreso dopo la pausa obbligata per l'emergenza coronavirus, riferiscano di una Dama di Torino prima "sconcertata" e poi "scatenata": Gemma, assediata da cavaliere misteriosi, riceve un filmato dal corteggiatore Occhiblu, di cui finalmente sente la voce.

Tina Cipollari umilia la Galgani: "Quelli non esistono". Il caos, deve intervenire la De Filippi

A metterle in subbuglio gli ormoni per davvero, però, ci pensa l'altrettanto misterioso Cuore di Poeta, che come sempre le rivolg un romanticissimo messaggio scritto. La Galgani lo legge senza fiato::"Le nostre labbra si avvicinano, scoccano baci teneri, armoniosi, seducenti, per una nottata d’amore”. Un crescendo che la costringe a frenare, accusando il povero Cuore di "correre troppo". "Ma poi la vedremo ballare sul tavolo!", assicura chi ha visto la (imperdibile) puntata in anteprima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.