La prova del cuoco torna in onda a maggio: indiscreto, la rivincita di Elisa Isoardi sui vertici Rai

Il 4 maggio segnerà l’inizio della fase 2 a livello nazionale, ma anche il ritorno nei palinsesti Rai di alcuni programmi di punta. Si tratta di Vieni da me e L’Eredità, mentre si attendono notizie ufficiali su La prova del cuoco, che sarà condotta sempre da Elisa Isoardi. Stando alle indiscrezioni di TvBlog, la trasmissione tornerà in onda lunedì 11 maggio alle ore 11.55: anche la stessa Isoardi si era sbilanciata su questa data in una delle ultime dirette su Instagram. A livello di format il cooking show di Rai1 non dovrebbe subire particolari modifiche, anche se di sicuro ci si dovrà adattare alle norme di distanziamento sociale anti-coronavirus.

