Striscia la Notizia, cannonata a Giovanna Botteri: "Avete notato che...". Clamoroso, settimana dopo settimana

Ma come si è conciata? Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Giovanna Botteri, l'invata Rai dalla Cina. La ragione? Come spiegava la voce fuori campo di Michelle Hunziker in un servizio trasmesso su Canale 5 martedì 28 aprile, il suo abito nero: sempre lo stesso, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Tanto che, spiegano dal tg satirico, sulla "vicenda" erano arrivate numerose segnalazioni. Ma l'altro giorno la Botteri "ha voluto stupire tutti", sottolinea la Hunziker. Come? Presto detto: si è presentata ai telespettatori del Tg1... sempre con l'abito nero. Ma ha sfoggiato una nuova acconciatura. E Striscia la Notizia ipotizza: una risposta ai tanti sfottò e alle tante critiche? Chissà...

Striscia, il servizio su Giovanna Botteri

