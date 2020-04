Mario Giordano a Fuori dal coro: "Cresce la rabbia della gente, e noi...". Rabbia con la Bellanova, urla e testa contro la telecamera

30 aprile 2020 a

La mancanza di manodopera nei campi fa impazzire Mario Giordano. "Continuiamo a perdere dei raccolti", spiega il conduttore di Fuori dal coro, mantenendo apparentemente la calma per una delle tante contraddizioni della Fase 2 studiata da Giuseppe Conte, governo e task force guidata da Vittorio Colao.

"Cresce la rabbia della gente che non ha da mangiare e noi abbiamo fragole, asparagi, broccoli che stanno lì nei campi e nessuno che li raccoglie". Troppo, per Giordano, che alza la voce e corre verso il cameraman di Rete4 in un incontrollabile fiotto di indignazione: Ma non è una cosa da sbattere la testa contro la telecamera?". La risposta dovrà darla la ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova.

