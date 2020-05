Striscia la Notizia, caos-mascherine: Valerio Staffelli svela tutte le lacune del decreto di Conte

01 maggio 2020 a

Il caos totale sulle mascherine, rese obbligatorie dal governo per combattere il contagio da coronavirus nella Fase 2. Già, le mascherine. Al centro di numerose e velenosissime polemiche, a cui ha ribattuto anche Domenico Arcuri con l'infelice frase sugli osservatori "da divano" e con cocktail in mano. Eppure, a creare caos e polemiche è stato proprio il governo con le sue mosse. O meglio, con le sue promesse impossibili da mantenere. Della vicenda se ne è occupata anche Striscia la Notizia, che all'annosa questione delle mascherine ha dedicato un servizio nella puntata trasmessa su Canale 5 giovedì 30 aprile. Ad occuparsene, l'inviato Valerio Staffelli, che si concentra su quanto affermato dal governo, da Giuseppe Conte: prezzo calmierato, quelle chirurgiche costeranno 50 centesimi al pezzo. Staffelli approfondisce gli effetti del nuovo decreto: non tutte le farmacie si sono adeguate, ovvero le vendono sopra i 50 centesimi in barba alle promesse del governo, mentre altre sono in aperta polemica con quanto stabilito dall'esecutivo. Il solito caos, insomma.

Striscia, Staffelli e il caso-mascherine: il servizio

