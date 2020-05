Detto Fatto, belle novità per Bianca Guaccero: l'indiscrezione sulla messa in onda allungata

Francesco Fredella 02 maggio 2020 a

Bianca Guaccero ci sarà. Riconfermata per la prossima stagione. “Detto fatto”, il programma del pomeriggio di Rai2, non sarà cancellato. Secondo le anticipazioni di Blogo, sembra che il format della conduttrice pugliese potrebbe andare in onda anche di sabato (ma non è ancora ben chiaro in quale fascia oraria). Nessun addio. Ma un gol netto. Segnato durante i 90 minuti di gioco.

Sicuramente per Bianca si tratta di un bel successo, visto che si era parlato della cancellazione di “Detto fatto”, che poi è stata smentita dalle ultime indiscrezioni. Ma Bianca ha saputo anche cimentarsi nelle prime serate di Rai1 insieme a Enrico Ruggieri. Uno show tutto sui grandi cantautori voluto dall’ex direttore di Rai1, Teresa De Santis.

