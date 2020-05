Avanti un altro, Paolo Bonolis e quelle "cinque puntate": indiscreto, pace fatta con Mediaset?

04 maggio 2020 a

Il 4 maggio ha segnato l’inizio della fase 2 per l’Italia e i palinsesti televisivi si sono adeguati di conseguenza. I programmi d’intrattenimento più seguiti stanno tornando in onda: Mediaset ha rilanciato Mattino 5 e la versione classica di Uomini e Donne, stasera tocca ad Avanti un altro. La trasmissione condotta da Paolo Bonolis ha fatto registrare ottimi risultati anche in replica, ma in questa settimana verranno mandate in onda le cinque famose puntate inedite che Mediaset aveva deciso di mettere in pausa, preferendo mandare in onda le repliche. Una scelta che aveva contrariato molto Bonolis, che adesso però si prepara a fare il pieno d’ascolti con le puntate inedite che cascano a pennello per l’inizio della fase 2.

