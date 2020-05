Vittoria Colizza a Otto e mezzo sulla Fase 2: "Non potere tracciare il contagio è un rischio, così il virus non si ferma"

04 maggio 2020 a

a

a

Siamo ancora troppo vicini all'indice di contagio 1 per sperare che l'emergenza coronavirus sia finita. La ricercatrice Vittoria Colizza, in collegamento con Lilli Gruber a Otto mezzo, parla del famoso indice R0 che serve per comprendere come e quanto un virus si diffonde: "Deve essere sotto il valore 1 ma non vuol dire che l'epidemia è finita, bisogna controllarla",

"Il coronavirus ha perso forza. E un farmaco fa sperare". L'intervista all'infettivologo Matteo Bassetti





Poi, nel primo giorno della Fase 2, la frase che gela gli entusiasmi nel governo: "Non poter tracciare ancora le infezioni è un rischoo, l'app per il tracciamento dovrebbe essere uno strumento molto importante", Questo perché con la limitazione dell'isolamento sociale, l'unico modo per bloccare il virus è "interrompere le catene di trasmissione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.