Uomini e Donne, Maria De Filippi avvisa Gemma Galgani: "Stai perdendo la testa", tutta colpa del 26enne Sirius

Francesco Fredella 05 maggio 2020 a

a

a

Uomini e Donne è tornato nella solita veste con il Trono Over, accendendo subito le scintille tra le protagoniste. Maria De Filippi avverte Gemma Galgani: “Con calma. Tu stai perdendo pian piano la testa, però! Ti vedo felice, eh! Con calma, Gemma, con calma!” La Dama torinese è al settimo cielo. Ha perso la testa per Nicola Vivarelli, il 26enne che si nascondeva dietro il nickname Sirius. Il corteggiatore ufficiale di Gemma Galgani a Uomini e Donne ha un volto. È un gentiluomo. Modello. Fisico scolpito. Ha giá incassato le critiche di Tina. Ma il 26enne ha fatto chiarezza: “Lasciateci godere la nostra conoscenza”. Tutti, però, cercano di far ragionare Gemma. Tina oggi fa un vero show: “Ma il giorno che andrà in onda questa puntata penso che la gente si scatenerà, uscirà dalle case pure se è proibito! Diranno che il mondo si è rivoltato… proprio l’universo! Tu – aggiunge – dovrai lasciare l’Italia, dovrai lasciare il Paese!”.

"Rottame di donna, mummia ridicola". Tina Cipollari, raptus contro la Galgani: è subito tragedia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.