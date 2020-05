Le Iene, Alessandro Politi dona il plasma iperimmune: "Facile e veloce, così i guariti aiutano i malati di coronavirus"

05 maggio 2020 a

Dopo essere passata un po’ in sordina, la cura al plasma sta ricevendo la giusta attenzione mediatica. D’altronde si tratta di una terapia sicura ed efficace nella fase precoce dell’infezione da coronavirus, oltre che a costo quasi zero: l’unica controindicazione è che non c’è abbastanza “plasma iperimmune” da prelevare dai pazienti guariti per curare tutto il mondo. L’unica soluzione definitiva sarà il vaccino, ma intanto quella al plasma si sta dimostrando una buona cura. Anche Alessandro Politi, giornalista de Le Iene che è stato positivo al coronavirus per oltre 40 giorni, ha deciso di donare il proprio “plasma immune” al San Matteo di Pavia. “Finalmente sono guarito - ha raccontato - e da una settimana mi sono negativizzato. Questa mia esperienza mi ha spronato ancora di più a fare qualcosa per aiutare chi lotta contro il virus”. Il giornalista ha lanciato un appello a tutti i pazienti guariti: “Venite subito a donare il vostro plasma. È stato facile e veloce. Con un piccolo sforzo potete salvare tantissime vite”.

