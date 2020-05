Vieni da Me, Nancy Brilli si sfoga: "Sono stata tradita". E dalla tasca...

07 maggio 2020 a

a

a

Nancy Brilli a Vieni da Me non trattiene i sentimenti. Ospite di Caterina Balivo nello spazio dedicato alla "lavatrice, i panni sporchi si lavano in tv", l'attrice si è lasciata andare a commoventi ricordi. "Ho pianto tanto, sono stata tradita tante volte", ha confessato alla conduttrice Rai che le ha mostrato un fazzoletto bagnato simboleggiante le lacrime.

"Cavernicolo senza cervello". Povia delira sui gay, Vladimir Luxuria lo massacra: volano gli stracci

"Sfido chiunque - ha proseguito la Brilli - a non essere stato tradito. Ho avuto due matrimoni e diverse storie importanti. Solo una volta ho risposto con la stessa moneta, ma non mi è piaciuto farlo". Ma il dolore per la bella attrice è stato soprattutto quello provocato in amicizia: "I tradimenti peggiori però sono stati quelli delle amiche, perché non te li aspetti. Ci metti una vita a creare un'amicizia e poi è doloroso scoprire che non era vera". Un'affermazione che sembra trovare nella Balivo pieno sostegno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.