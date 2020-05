Ciao Darwin di Paolo Bonolis contro Roberto Benigni, Lucio Presta sbrocca: "Palinsesti scellerati"

08 maggio 2020 a

a

a

I palinsesti televisivi, anche nella Fase 2, continuano ad essere sconvolti dal coronavirus. E in questo mix, ecco che venerdì 9 maggio andrà in onda un duello inedito. Su Canale 5 ecco Ciao Darwin di Paolo Bonolis, una sorta di macchina da guerra per quel che riguarda lo share. E Rai 1 ha deciso di rispondere con I dieci comandamenti, il progetto ideato e condotto da Roberto Benigni che fu trasmesso la prima volta tra il 15 e il 16 dicembre 2014. In questa occasione, però, verrà rimontato in un unica serata. Duello inedito e in cui, a spanne, Bonolis dovrebbe spuntarla. Un duello che per inciso non è piaciuto affatto a Lucio Presta, che ha commentato su Twitter: "Sabato sera complicata per me, dovrò andare a letto presto. Rai 1 I Dieci Comandamenti, Canale 5 Ciao Darwin. O sommo o vado a dormire. Palinsesti scellerati". Già, Lucio Presta è agente di Bonolis ed è stato il produttore dei Dieci Comandamenti: in effetti, una serata difficile.

"Adesso non posso". Bonolis, bomba su Mediaset: verso l'addio? La mezza ammissione, terremoto a Cologno

Clamoroso: Giletti a un passo dal ritorno in Rai. Chi è l'artefice dell'operazione (e quel pesantissimo indizio)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.