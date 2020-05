Uomini e Donne, Gemma Galgani ha perso la testa: il timore di Maria De Filippi, alta tensione in studio

Francesco Fredella 08 maggio 2020 a

Si ricomincia. A Uomini e Donne di Maria De Filippi - nella puntata di oggi, venerdì 8 maggio, in onda su Canale 5 - non mancheranno le scintille tra Tina Cipollari e Sirius, alias Nicola: l’ufficiale della Marina Mercantile che è finito nel vortice delle polemiche per il suo corteggiamento alla dama settantenne, Gemma Galgani. Tina, ormai, non riesce a trattenere il nervosismo per la storia (iniziata vi chat) tra Nicola e la torinese Galgani. Che sembra aver perso la testa per questo ragazzo. Anche la De Filippi l’ha messa in guardia alcuni giorni fa, ma Gemma non ha alcuna intenzione di cambiare idea. È innamorata, vuole gioire rischiando tutto. Ovviamente davanti alle telecamere.

Tina, oggi, presenterà Sirius ad Alfonso Signorini, il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip, che sarà in collegamento con Uomini e Donne. Colpo di scena: nella puntata ci sarà una mega sorpresa a Ursula Bennardo (la compagna di Sossio Aruta). Sembrerebbe dietro l’angolo il matrimonio della coppia, che ha avuto di recente una figlia di nome Bianca. E Sossio, proprio oggi, farà la proposta di matrimonio con un mazzo di fiori.

