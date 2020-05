Blaze, un intero mese dedicato al mondo dell'horror

08 maggio 2020 a

a

a

Arriva su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) da lunedì 11 maggio alle 18.30, il ciclo Un pomeriggio da mostri, un intero mese dedicato al mondo del brivido. Dal lunedì al venerdì Blaze esplorerà il mondo delle creature leggendarie che hanno popolato il nostro passato e presente. Dal Bigfoot a Frankenstein passando per i giganti, gli esperti del canale tv passeranno in rassegna tutti gli indizi a disposizione e vaglieranno le più recenti prove per cercare di scoprire se queste figure siano davvero esistite o se esistano ancora.

“Molto stimata da Travaglio. E...". Indiscreto: svolta per Giorgia Cardinaletti, cosa si "pappa" in Rai

Tra i programmi proposti la prima visione assoluta I segreti della palude misteriosa, che si addentrerà nello Stato della Louisiana, dove le morti improvvise degli animali domestici stanno allarmando la popolazione. In questa zona si sono tramandate storie su una creatura bestiale chiamata Rougarou, descritta come una sorta di Bigfoot o di lupo mannaro e che abita la zona del sud della Louisiana, terra di paludi e di cimiteri indiani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.