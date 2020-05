Amici Speciali a Verissimo, la polemica social contro Silvia Toffanin: "Tutto qui?". La delusione: mezzo sgambetto a Mediaset

09 maggio 2020 a

Forti polemiche social su Silvia Toffanin e Verissimo, per colpa di due clip dedicate ad Amici Speciali. Il reality show di Maria De Filippi prenderà il via il 15 maggio e riunirà alcuni dei grandi protagonisti delle scorse edizioni di Amici, tra cui Michele Bravi. La Toffanin aveva annunciato che avrebbe dedicato spazio al programma con contributi esclusivi, e così è stato. Ma ai fan di Amici non è bastato: "troppo scarno" il regalino della Toffanin, due video di "soli" 6 minuti totali. Alcuni telespettatori si attendevano una spinta "più corposa" ai loro beniamini, visto che in ottica Mediaset Verissimo dovrebbe tirare la volata alla De Filippi.

