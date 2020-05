Vieni da me, "anche Caterina Balivo ha ceduto": il dettaglio che in pochi avevano notato

10 maggio 2020 a

a

a

Lo scorso lunedì è tornato in onda Vieni da Me di Caterina Balivo su Rai 1. Tornato in onda con una novità. Come nota TvBlog, il programma si è sdoppiato, insomma - scrive il sito specializzato - "ha ceduto alla moda dello spezzatino. Una modifica attuata a partire da mercoledì, dopo i primi due giorni di blocco unico". Un escamotage dovuto all'Auditel: il frazionamento, infatti, consente di isolare il segmento più debole in termini di ascolti e, al contrario, "esaltare" quello dove lo share sale. "La fine della prima parte di Vieni da me avviene pertanto attorno alle 15, in occasione del collegamento con gli aggiornamenti di Rai News, lungo circa cinque minuti. Al rientro si ricomincia con la seconda fase della trasmissione che, dati alla mano, ha sempre fatto registrare uno share migliore", continua TvBlog. Lo spezzatino, per inciso, è molto usato nella tv italiana: due frammentazioni per La Vita in Diretta, tre per Tagadà, due per Uomini e Donne e due per Pomeriggio 5, giusto per fare degli esempi.

"Cavernicolo senza cervello". Povia delira sui gay, Vladimir Luxuria lo massacra: volano gli stracci

Vieni da Me, Nancy Brilli si sfoga: "Sono stata tradita". E dalla tasca...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.