Che tempo che fa, un duello brutale? Giorgia Meloni contro Fabio Fazio, altissima tensione

Nella serata di domenica 10 maggio, su Rai 2, il consueto appuntamento con Che tempo che fa di Fabio Fazio. Una puntata che, nel giorno della festa della mamma, si preannuncia succosa, insomma tutta da guardare. La ragione? A confronto col conduttore un'ospite a sorpresa, inconsueto. Insomma, qualcuno che con Fazio non ha grande affinità: trattasi di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che sarà protagonista di un'intervista ad altissima tensione. Un duello tutto da gustare. Tra gli altri ospiti della puntata, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri; il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, i virologi Roberto Burioni e Giorgio Palù. E ancora, a Che tempo che fa interverrà anche Carlo Verdelli, ex direttore di Repubblica, recentemente silurato in malo modo da John Elkann e che, si suppone, avrà qualcosa di molto interessante da dire e da raccontare.

