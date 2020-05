Vauro Senesi a Non è l'Arena tra coronavirus e Fase 2: "Stanco di sentire una marea di caz***e"

11 maggio 2020 a

"Sono stanco, stanco di sentire una marea di caz***e". Vauro Senesi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, per una volta sintetizza in maniera brusca ma verace il sentimento di tutti gli italiani e non solo quello della sinistra più radicale e barricadera.

"Buona parte della politica usufruisce del 'mostro' della burocrazia. La politica che scarica il barile sulla burocrazia non la concepisco - spiega costernato il vignettista del Fatto quotidiano -. Sono stanco di sentire una marea di caz***e, accendo la tv e sento tutto e il contrario di tutto. Per una volta, di fronte agli opposti populismi, non mi voglio arruolare".

