Live-Non è la D'Urso, il prof Remuzzi e la bomba sul plasma: coronavirus, siamo davvero alla svolta?

Francesco Fredella 11 maggio 2020 a

“La malattia di oggi non è quella di 4-6 settimane fa. O è cambiato il virus o siamo cambiati noi”, esordisce così il professore Remuzzi (direttore istituto Ricerche farmacologiche Mario Negri) al Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5 domenica 10 maggio. “Non è mutato, ma è responsabile di una malattia meno grave rispetto a prima”, Poi dice: “Il virus sta cambiando e i malati sono meno gravi. C’è qualcosa che ancora non riusciamo a capire, ma di estremamente positivo”. Le cose stanno cambiando e secondo il prof. Remuzzi le persone sono più prudenti rispetto alla fase 1. Remuzzi, alla fine, lancia lo scoop sul plasma. “Questo plasma tanto contesto - racconta il professore - ha molte probabilità che possa funzionare, si usa da tanto. Quello che abbiamo fatto è utilizzare sistemi di estrazione di anticorpi dal plasma. Poi li infondiamo su quelle malate per combattere il virus”.

