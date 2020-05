Che tempo che fa, la ricetta islamica della Littizzetto: "Tre bicchieri al giorno di urina di cammello contro il coronavirus"

11 maggio 2020 a

Siamo a Che tempo che fa, il programma della domenica sera su Rai 2 condotto da Fabio Fazio. La puntata è quella del 10 maggio e il momento è quello del consueto monologo di Luciana Littizzetto, la quale si spende sul coronavirus. O meglio, su un peculiare rimedio per combattere il coronavirus. La comica torinese, infatti, ci fa sapere che "uno specialista di medicina islamica sostiene che tre bicchieri al giorno di urina di cammello, per tre giorni di seguito, ti difendono dal coronavirus". Testi piuttosto disgustosa, ma tant'è. E Luciana Littizzetto chiosa: "In farmacia non trovi la mascherina, figurati il cammello". Per una volta, bisogna ammettere che non ha affatto tutti i torti...

