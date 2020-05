Pomeriggio5, sorpresa in diretta da Barbara d'Urso: il figlio di Serena Grandi alza la manica della maglia e... un impensabile tatuaggio

Francesco Fredella 11 maggio 2020 a

Preparatevi alla biografia di Serena Grandi. L’attrice premio Oscar, l’unica presente nel trailer americano de La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, ha svelato a Pomeriggio5 di voler scrivere un libro. “E’ tutto vero. Mi aiuterà mio figlio Edoardo”, ha ammesso la Grandi (che in questi giorni si trova nella sua amata Rimini mentre Edoardo è a Milano per lavoro). Edoardo, tra l’altro, scrive benissimo ed è pronto ad aiutare sua madre in questa nuova avventura letteraria. Che già piace ai fan della Grandi, visto che la sua vita è piena di aneddoti e storie. Assolutamente da raccontare.

I due non si vedono da mesi, ma si sono ricongiunti in collegamento con Barbarella. Poi la Grandi ha mostrato il tatuaggio sul suo braccio, che raffigura la statuetta dell’Oscar. Edoardo - invece - durante un bellissimo colpo di scena- si è alzato le maniche della maglia per mostrare le labbra di sua madre tatuate sul braccio. “E’ un modo per sentirla con me”, ha raccontato Edoardo (visibilmente commosso quando ha rivisto sua madre).

