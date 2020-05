Mediaset, mossa spacca-share per il Grande Fratello Vip: Giulia De Lellis, la "nemica" al fianco di Signorini

12 maggio 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip tornerà già a settembre, ad appena cinque mesi di distanza dalla conclusione della quarta edizione. Alfonso Signorini è stato riconfermato insieme a Pupo, non ci sarà invece Wanda Nara. Al suo posto potrebbe essere ingaggiata Giulia De Lellis: averla in qualità di opinionista sarebbe un’ottima mossa per guadagnare ascolti, considerata la popolarità dell’ex gieffina, che proprio quando era nella casa aveva avuto un duro scontro con Signorini. Ma ormai è acqua passata, i due farebbero un’ottima coppia spacca-share anche grazie ai dissapori di un tempo: “Non l’ho mai detto ma io avevo pensato subito a lei - ha svelato Signorini - perché è una ragazza che sa cosa vuole. Poi la cosa non è andata in porto, però l’avrei voluta”: Se l’anno scorso è andata male, stavolta la De Lellis potrebbe davvero sbarcare al GF Vip, che manterrà il doppio appuntamento settimanale come nel corso della quarta edizione.

Michele Cucuzza talent scout, le impensabili dirette: succede di tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.