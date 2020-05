Lilli Gruber, sfottò a Matteo Salvini durante Otto e Mezzo: "Lo potrà fare, quest'estate?" e Bonaccini se la ride

13 maggio 2020 a

a

a

A Otto e Mezzo Lilli Gruber non riesce proprio a non parlare di Matteo Salvini. La conduttrice tira in ballo il leader della Lega anche quando si parla di vacanze estive. "Senta Presidente Bonaccini, dicevo prima che ci chiediamo, visto che abbiamo lei come ospite principale questa sera, come sarà la prossima estate nella sua Emilia Romagna (…) le chiedo, il leader della Lega nonché privato cittadino Matteo Salvini potrà andare, tornare al Papeete quest’estate?" ironizza la Gruber rivolgendosi a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna.

Dopo la gustosa risata, il piddino afferma che se Salvini dovesse tornare in Emilia-Romagna, vorrà dire che “si trova bene, quindi è un complimento indiretto anche alla qualità dei servizi della nostra regione”. La polemica della sinistra è ormai ben nota: per loro un politico non può andare in spiaggia e, ancora peggio, farsi immortalare in costume.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.