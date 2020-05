Michele Bravi ad Amici Speciali, le lacrime e l'inchino a Maria De Filippi: la sua vita stravolta

15 maggio 2020 a

a

a

“Volevo dirti che sono felicissima che tu sia qua”: Maria De Filippi fa venire la pelle d’oca a tutti dopo l’esibizione di Michele Bravi ad Amici Speciali. “Per me è un onore, davvero”, risponde il cantante reduce da un periodo difficilissimo dopo l’incidente stradale. “Penso che tu sia un grande artista. Commuovi, sei struggente. Arrivi al cuore delle persone”,continua Maria. Bravi s’inchina. E sul web ne parlano tutti. Un gesto, uno scambio di parole che commuove la Rete.

Amici Spciali, prima battuta e primo imbarazzo. "Uguale!", Panariello gela subito la Ferilli, De Filippi sconcertata

“È come fare tutto per la prima volta. Ho un modo diverso di vivere le cose, una voce diversa, una faccia diversa. È difficile trovare anche solo una connessione con quello che ero”, aveva raccontato a Il Corriere della sera Bravi. L’incidente - in cui è rimasto coinvolta e nel quale ha perso la vita una donna - ha sicuramente cambiato la sua vita. Bravi torna sulle scene ad Amici. Per la prima volta dopo quel giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.