Alessandra Celentano ad Amici Speciali, la reazione al balletto sexy di Gabriele in scena mezzo nudo

Francesco Fredella 15 maggio 2020

a

a

Gabriele super sexy, e lo studio di Amici Speciali si scalda. “Devo dire che ho notato uno sguardo di Alessandra Celentano. Ha avuto un guizzo”, tuona Federica Gentile di RTL102.5 dopo l’esibizione di Gabriele in veste di minatore nella puntata di debutto di Amici speciali, lo spin-off di Amici condotto, come ovvio, da Maria De Filippi. La maestra di danza classica Celentano, solitamente durissima, sorride. Infatti, la performance del ballerino fa salire la temperatura ad Amici. “Quando Gabriele ha partecipato ad Amici ero in giuria", ricorda Sabrina Ferilli. Che guarda stupita il super ballerino- minatore con un corpo pieno di muscoli.

