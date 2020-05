Amici Speciali, Panariello gela subito Sabrina Ferilli: "Uguale!". L'imbarazzo di Maria De Filippi

Francesco Fredella 15 maggio 2020 a

Ad Amici Speciali entrano in studio ballerini e cantanti, divisi in due squadre. Ed è già emozione alla sigla. Non sono allievo, ma professionisti. “Gareggerete con il canto e ballo per raggiungere gli obiettivi dati dalla Protezione Civile”, esordisce Maria De Filippi. In palio subito 30 mila tamponi. Poi Panariello fa notare a tutti un portafortuna a forma di corno che ha nel passante del pantalone. “E’ un regalo di Sabrina Ferilli”, tuona Maria. “Ma io ne avevo regalato uno uguale anni fa a Sabrina”, dice Panariello. E Maria replica: “Sabrina, ma ricicli i regali?” L’attrice dice di avere sempre pensieri gentili. “Non riciclo nulla”. Parola di Sabrina. Punto. Con il primo gustoso siparietto inizia Amici speciali. Intanto le squadre sono due. La prima blu: Stash, Irama, Alberto Urso, Gabriele, Umberto, Javier. La seconda bianca: Bravi, Giordana, Gaia, Random, Andreas Muller, Alessio Tarantino.

